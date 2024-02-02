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В Бресте задержали врача анестезиолога-реаниматолога медцентра ЛОДЭ

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  • 2.02.2024, 10:49
  • 5,312
В Бресте задержали врача анестезиолога-реаниматолога медцентра ЛОДЭ

Его дом штурмовали вооруженные лукашисты.

Силовики задержали врача анестезиолога-реаниматолога частного медцентра ЛОДЭ. Его «покаянное» видео опубликовал 2 февраля приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

В ролике видно, как в дом мужчины врываются вооруженные сотрудники отряда спецназначения.

На милицейском видео мужчина говорит, что его зовут Тимур, он живет в Бресте.

В «покаянном» видео задержанного заставили признаться в участии в протестах, распространении «экстремистских» материалов, а также в перечислении донатов в телеграм-канал NEXTA, который белорусские власти признали «террористической организацией».

Пропагандисты уточнили, что все собранные материалы были переданы в КГБ и пригрозили задержанному лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

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