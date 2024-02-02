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Российский самолет сбросил бомбу на головы оккупантам

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  • 2.02.2024, 10:54
  • 4,460
Российский самолет сбросил бомбу на головы оккупантам

Пришлось проводить эвакуацию.

Военный самолет РФ в очередной раз «потерял» авиабомбу. В этот раз ЧП произошло в городе Зимогорье на оккупированной территории Луганщины, передает obozrevatel.com.

Как пишут российские СМИ, бомбу нашли 1 февраля. Боеприпас, предположительно, ФАБ-500, просто лежал на улице Пархоменко.

Жителей улицы оккупантам пришлось эвакуировать.

В пятницу, 2 февраля, планируют осмотреть и вывезти бомбу.

По данным российского независимого Telegram-канала ASTRA, ранее военные самолеты РФ уронили как минимум пять бомб ФАБ-250 в Белгородской области.

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