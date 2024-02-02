В пригороде Бреста продается необычный дом с большой террасой 2.02.2024, 11:02

1,180

Он понравится людям творчества.

Необычный жилой дом находится в ближайшем пригороде Бреста — Тельмах. Он сразу привлекает внимание своим нетипичным видом: главный фасад отделан деревом или материалом, имитирующим его. Это уже придает +100 очков к уюту и делает здание визуально «теплее». Большие окна и терраса выглядят гармонично и гостеприимно. Продолговатое окно в мансарде придает дому ту самую непохожесть на другие. Как написано в объявлении, дом спланирован и построен из качественных материалов по индивидуальному проекту, пишет bgmedia.site.

Дом построен из блоков в 2019 году. Общая площадь дома — 190, 8 кв. м. Двускатная крыша покрыта металлочерепицей.

Дом и, правда, довольно просторный. На первом этаже расположились большая кухня-столовая, топочная, санузел, комната и гардероб.

В интерьере преобладают теплые оттенки, много дерева, необычных аксессуаров и цветов. В столовой есть камин из кирпича, который гармонично вписался в общий интерьер. То же самое можно сказать и про пианино. Из кухни-столовой можно выйти на летнюю террасу.

Особое внимание — картинам. Они повсюду: в коридоре, столовой, детской комнате и даже ванной. Эта деталь в интерьере светлых и уютных комнат настраивает на творческий лад.

Мансардный этаж утеплен и подготовлен к отделке. Дизайн и стилизация помещений — на усмотрение будущих хозяев. По плану там должны быть холл, две спальни, гардероб и санузел. Коммуникации: отопление на газу плюс теплые полы, водоснабжение — скважина, канализация — местная.

Участок площадью почти в 10 соток огорожен забором. На территории разбит зеленый живописный палисадник с местом досуга. На участке есть сарай. Как пишут в объявлении, возможна пристройка или выделение отдельного входа для проживания двух семей.

Из «плюшек» — низкий уровень шума, индивидуальное отопление и водоснабжение, высокоскоростной интернет, удобные подъездные пути, близкий выезд на трассу М1. Хорошее транспортное сообщение с городом, курсирует школьный автобус для детей.

За свой необычный дом хозяева просят $83 000. Однако, окончательную стоимость можно обсудить.