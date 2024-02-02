Белоруска заплатила целительнице $156, а потом решила, что услуга оказана некачественно 1 2.02.2024, 11:11

Жительница Гродно посчитала, что ее сглазили.

Пару недель назад 81-летняя жительница Гродно решила, что ее сглазили, и обратилась за помощью к 37-летней целительнице из Мостовского района. Та за свои услуги запросила 500 рублей.

Через некоторое время пожилая женщина пришла к выводу, что бед в ее жизни меньше не стало, а значит, ритуал не дал ожидаемого эффекта. Она решила, что целительница ее обманула, и обратилась в милицию Гродно, представители которой и сообщили об этом случае.

Теперь целительнице грозит до трех лет лишения свободы — ее действия квалифицированы по статье «Мошенничество». Ранее у женщины проблем с законом не было.