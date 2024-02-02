Путин опозорился на встрече с «доверенным лицам»2
- 2.02.2024, 11:14
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Замечена странная деталь на встрече главы РФ с «надежными людьми».
В начале текущей недели в Москве проходила так называемая встреча «Доверенных лиц», на которой присутствовал Путин и еще 550 «доверенных».
Однако российский диктатор так боится за свою жизнь, что уже не доверяет никому.
Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» обратил внимание на человека с портфелем, который всю встречу простоял у Путина за спиной.
Источник сообщает, что это сотрудник ФСО, а в руках у него некий бронещит. Известно, что на встрече присутствовали только «самые, самые надежные», поддерживающие Путина в кандидаты президента РФ.
Среди 550 «доверенных» были журналисты, деятели культуры, госслужащие, бизнесмены и др.
Все эти люди обязательно перед встречей прошли проверку на лояльность, карантин, скоринг и даже тотальный досмотр на входе в зал.
Однако даже несмотря на такие процедуры, Путин не доверяет «доверенным лицам». Сотрудник ФСО стоял с портфелем, пока Путин говорил.
Но как только «доверенные» стали задавать вопросы и подниматься со своих мест, очень близко приблизился к Путину. Он находился на расстоянии прыжка, чтобы в случае чего прикрыть российского диктатора.