Путин опозорился на встрече с «доверенным лицам» 2 2.02.2024, 11:14

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Фото: Getty Images

Замечена странная деталь на встрече главы РФ с «надежными людьми».

В начале текущей недели в Москве проходила так называемая встреча «Доверенных лиц», на которой присутствовал Путин и еще 550 «доверенных».

Однако российский диктатор так боится за свою жизнь, что уже не доверяет никому.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» обратил внимание на человека с портфелем, который всю встречу простоял у Путина за спиной.

Источник сообщает, что это сотрудник ФСО, а в руках у него некий бронещит. Известно, что на встрече присутствовали только «самые, самые надежные», поддерживающие Путина в кандидаты президента РФ.

Среди 550 «доверенных» были журналисты, деятели культуры, госслужащие, бизнесмены и др.

Все эти люди обязательно перед встречей прошли проверку на лояльность, карантин, скоринг и даже тотальный досмотр на входе в зал.

Однако даже несмотря на такие процедуры, Путин не доверяет «доверенным лицам». Сотрудник ФСО стоял с портфелем, пока Путин говорил.

Но как только «доверенные» стали задавать вопросы и подниматься со своих мест, очень близко приблизился к Путину. Он находился на расстоянии прыжка, чтобы в случае чего прикрыть российского диктатора.