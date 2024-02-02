Российский боксер Поветкин устроил истерику из-за украинца Усика 2.02.2024, 11:27

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И назвал его «русским человеком».

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин заявил, что будет поддерживать украинца Александра Усика в поединке против Тайсона Фьюри.

Поветкин считает, что Александр является россиянином, а сейчас он находится «в тумане», когда делает антироссийские высказывания.

«Это далеко не простой бой. Может быть, Александр техничнее, но Фьюри — неудобный, корявый и духовитый боксер. Ну и, естественно, он больше Усика. И габариты сыграют на руку Фьюри. А болеть буду…

Конечно за Александра. Несмотря ни на что, буду за него болеть. Может, он сам того не понимает, но он русский человек. Они сами этого не понимают, им задурили голову. В общем, буду болеть за него», — сказал Поветкин для Матч ТВ.

В ответ российские болельщики стали писать в адрес Поветкина все, что о нем думают.

«Вот после такого понимаешь, почему украинцы так сильно продвигают свой язык», «Я искренне не понимаю почему русские так упорно считают украинцев русскими», «Железная логика! Боксерская!», – пишут болельщики.

Бой Усик — Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Ранее была названа главная интрига исторического боя.