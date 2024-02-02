В белорусских кафе начали подавать «самый вирусный десерт интернета» 2.02.2024, 11:34

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Где и по чем попробовать «котопудинг»?

В белорусских кафе на днях заметили «самый вирусный десерт интернета». Это желе, сделанное на основе сливок и молока, которое кулинарам знакомо под названием панакота, а пользователям интернета — как «котопудинг» из-за характерной формы, которую начали придавать десерту находчивые повара для пущей привлекательности.

Журналисты telegraf.news узнали, где и по чем подают популярный десерт.

@kudaminsk 🔥Самый вирусный десерт интернета, появился в Минске! 🍮 Это десерт панакота - желе на основе сливок и молока Есть два вкуса шоколадный и ванильный👇🏻 вкус сливочный, похож на растаявшее мороженое, а в комбо с горячем напитком становится ещё вкуснее! 🙌🏻 Десерт можно заказать с собой, но будьте аккуратны при транспортировке 💰 6 рублей Подают в « Шедевр вкуса » 📍Победителей, 133 ♬ оригинальный звук - kudaminsk

Так, в Минске попробовать шоколадный или ванильный «котопудинг» можно в кафе «Шедевр вкуса» на проспекте Победителей, 133. Там за порцию просят 6 рублей.

«Вкус сливочный, похож на растаявшее мороженое, а в комбо с горячем напитком становится еще вкуснее!», — рассказали те, кто уже успел попробовать этот десерт и поделиться завораживающими кадрами «танцующего котопудинга» в соцсетях.

Столичное заведение также продает этот десерт на вынос, но заранее предупреждает о том, что при его транспортировке следует проявлять особую осторожность, чтобы не повредить его уникальную форму.

Есть возможность попробовать «котопудинг» и у жителей Витебска. Его подают в кафе Pushkin Times по адресу: ул. Толстого, 4. Правда, там он стоит в два раза дороже, чем в Минске — 12 рублей за порцию, правда, и подают с дополнительным фруктовым муссом.

В комментариях некоторые зрители возмущались «неоправданно высокой» ценой на трендовый десерт, за которую якобы «можно 5 кг желе купить», другие требовали от заведений показать форму, в которой готовится этот десерт, рассказать, где ее купить, и выложить пошаговый рецепт его приготовления.

Впрочем, большинство комментариев сводились к возгласам умиления и восторга от дрожащих желеобразных «котиков» на тарелке.

«Мне настолько жалко, что я бы не съел», — отметил один из зрителей.