В Бундестаге разоблачили агента российской ФСБ 2.02.2024, 11:35

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Шпион мешал поставке танков в Украину.

В Германии российский политтехнолог украинского происхождения Владимир Сергиенко, который работает помощником немецкого политика, мог быть завербован Пятой службой ФСБ.

Как говорится в совместном расследовании The Insider и Der Spiegel, Сергиенко занимает должность помощника депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии».

С 1991 года Сергиенко живет в ФРГ, а с 2022 года имеет немецкое гражданство. По информации расследователей, он был не просто российским пропагандистом, а агентом, завербованным ФСБ.

Летом 2023 года издания уже сообщали о контактах Сергиенко с каким-то человеком в Москве. Сейчас журналисты получили переписку помощника депутата в соцсетях и вычислили его контактное лицо.

Это полковник ФСБ Илья Вечтомов, который является сотрудником Девятого управления Пятой службы ФСБ. Именно это управление отвечает за вопросы Украины. У него также есть паспорт на имя Ильи Векшина, по которому ездил в Турцию и Беларусь, где встречался с завербованными украинскими гражданами.

Как свидетельствует переписка, Сергиенко отчитывался о своих действиях перед московским куратором, согласовывал дальнейшие шаги, а также получал от него финансирование. Среди прочего Сергиенко добился того, чтобы парламентская фракция «АдГ» подала иск в Федеральный конституционный суд Германии об остановке поставок танков Украине.

Сергиенко работал и со многими другими парламентариям. Как выяснил The Insider, 6 июня 2023 года Сергиенко привез в Сочи политика из АдГ и по совместительству президента Ассоциации по защите русскоязычных в ФРГ Ульриха Ойме.

За несколько месяцев до этого Ойме под чутким руководством Сергиенко написал письмо Папе Римскому, где просил обратить внимание на «гонения на христиан в Украине». Перед отправкой этого письма 12 апреля 2023 года Сергиенко согласовал его черновик на русском языке со своим московским куратором, а опубликовано оно было 14 апреля.

Кроме этого, Сергиенко устроил выступление депутата Бундестага, члена Парламентской ассамблеи Совета Европы и Федерального президиума АдГ профессора Харальда Вайеля с заявлением на сессии ПАСЕ, где он сказал, что киевские власти якобы открыто преследуют прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата). Заявление было мгновенно растиражировано кремлевскими СМИ.

В расследовании говорится, что куратор, который согласовывал тексты, обеспечивал Сергиенко деньгами.

В комментарии Der Spiegel Сергиенко отверг все обвинения, назвав их безосновательными и такими, которые не соответствуют действительности. Он утверждает, что не знаком с Вечтомовым, а все его связи с Россией вымышлены.

На данный момент власти ФРГ пытаются лишить Сергиенко немецкого гражданства, которое тот получил в ноябре 2022 года. Также ему временно заблокировали пропуск в Бундестаг, запретив свободно передвигаться по зданию парламента.