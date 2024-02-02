По Гродно пронеслась стихия 1 2.02.2024, 11:37

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На город обрушилась молния и снег с дождем.

Февраль притащил за собой в Гродненскую область настоящее ненастье. Как сообщает newgrodno.by, вечером в четверг город затянуло тучами, с неба посыпался микс снега и града. Видимость, как утверждают журналисты, практически упала до нуля.

Из-за сильного ветра на одной из стоянок на проспекте Космонавтов начало носить мусорный контейнер. В результате этих болтаний бак врезался в припаркованный автомобиль и повредил его.

Но это еще не все. В райцентре Свислочь, расположенном на юге области, тоже было неспокойно. На видео, опубликованном на местном портале, видно тотальную темноту. Закадровый голос сообщает, что метет страшно и за окном «валит молния».

Происходящее на улице действительно выглядело эпично. Молния буквально озаряла небольшой городок.

Произошедшее — последствия встречи антициклона Франк и циклона Маргрит. Синоптики прогнозировали на 1 февраля ветер до 18 метров в секунду, снег и дождь.