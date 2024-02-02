США жестко отреагировали на слова Путина о «демилитаризованной зоне» в Украине

США жестко отреагировали на слова Путина о «демилитаризованной зоне» в Украине1
- 2.02.2024, 11:42
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Что посоветовали главе РФ?
В США прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о создании «демилитаризованной зоны» в Украине. На слова главы Кремля отреагировал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.
Американский чиновник отметил, что сложно понять, как можно создать буферную зону между Украиной и Российской Федерацией, когда ВС РФ находятся на украинской территории.
«Несколько сложно иметь демилитаризованную зону, когда российские силы продолжают операции с украинской стороны границы, а Путин ясно давал понять, что не собирается менять своих целей – захватить и покорить Украину», – заявил Миллер.
По словам представителя госдепа, если Москва действительно заинтересована в создании «демилитаризованной зоны», то ей стоит вывести свои войска с украинской территории.
Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что «демилитаризованная зона» в Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов России от обстрелов. По словам российского президента, главным мотивом российских военных, включая группы ветеранов и регулярные подразделения, является защита России от потенциальных угроз и ударов ВСУ дальнобойным оружием.