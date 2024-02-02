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Из Дуная вышли девять катеров: в РФ озвучили безумную версию атаки на «Ивановец»

  • 2.02.2024, 11:51
  • 2,266
Из Дуная вышли девять катеров: в РФ озвучили безумную версию атаки на «Ивановец»

Z-военкоры паникуют из-за «стаи» морских беспилотников ВСУ.

В ночь на 1 февраля Главное управление разведки Минобороны Украины осуществило спецоперацию, в результате которой вблизи временно оккупированного Крыма был потоплен российский катер «Ивановец». Его атаковали морскими дронами.

Издание Defense Express обратило внимание на то, как реагировала на это событие Россия, в частности тамошние «военкоры». Так, автор телеграм-канала «Рыбарь» выдал почти голливудскую историю о том, как сразу девять морских дронов вышли из устья Дуная. Однако добраться до корабля смогли якобы лишь пять.

«Девять безэкипажных катеров вышли из Одессы и устья реки Дунай в направлении Крыма. Четыре из них были обнаружены российскими моряками на входе в озеро Донузлав. По ним был открыт огонь, в результате чего четыре дрона были уничтожены», – написал он.

Еще один морской дрон якобы подорвался рядом с бортом катера «Ивановец». Однако на видео, которым поделились в ГУР, четко видно, что российский катер атаковали минимум шесть беспилотников. Они «стаей загрызли» ракетный катер «Ивановец», последовательно минимум дважды поразив его в корму, а затем минимум тремя ударами – в борт.

Авторы материала отметили, что у российских пропагандистов уже отработана тактика дальнейших комментариев на такие случаи.

Вполне возможно, что на росТВ начнут говорить, что на ремонт катера «Ивановец» уйдет совсем мало времени, ведь его стоит только «подкрасить».

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