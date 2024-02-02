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В России сгорел очередной белорусский автобус МАЗ

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  • 2.02.2024, 11:47
  • 1,332
В России сгорел очередной белорусский автобус МАЗ

На этот раз в Саратове.

Саратов вошел в число российских городов, где горят МАЗовские автобусы. Как сообщили в управлении МЧС города, пожар случился на улице Увекской сегодня утром. Сообщение на пульт спасателей поступило в 8:43.

Моторный отсек автобуса МАЗ, следовавшего по маршруту №36, загорелся в пути. Пассажиры смогли эвакуировать самостоятельно. Никто не пострадал.

Водитель пытался потушить пожар с помощью огнетушителей. Пожар в итоге потушили спасатели. Он охватил площадь в 25 кв. м.

В этом году автобусы МАЗа уже горели в Ижевске, и дважды в Санкт-Петербурге.

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