В России сгорел очередной белорусский автобус МАЗ

В России сгорел очередной белорусский автобус МАЗ2
- 2.02.2024, 11:47
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На этот раз в Саратове.
Саратов вошел в число российских городов, где горят МАЗовские автобусы. Как сообщили в управлении МЧС города, пожар случился на улице Увекской сегодня утром. Сообщение на пульт спасателей поступило в 8:43.
Моторный отсек автобуса МАЗ, следовавшего по маршруту №36, загорелся в пути. Пассажиры смогли эвакуировать самостоятельно. Никто не пострадал.
Водитель пытался потушить пожар с помощью огнетушителей. Пожар в итоге потушили спасатели. Он охватил площадь в 25 кв. м.
В этом году автобусы МАЗа уже горели в Ижевске, и дважды в Санкт-Петербурге.