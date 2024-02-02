Рогозин назвал ВСУ «мощным боксером», а армию РФ «карликом» 2.02.2024, 11:56

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Одиозный «сенатор» унизил свои войска нелицеприятным сравнением.

Российский сенатор Дмитрий Рогозин, который очень активно поддерживает агрессию против Украины, разочаровался в армии РФ и сравнивает ее с «карликом».

Дерзкий пост он опубликовал на днях на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Нелицеприятно о возможностях армии РФ Рогозин высказался из-за ее проблем с контрбатарейной борьбой.

Он отметил, что артиллерия с дальностью меньше 25 км, которая поставляется на фронт, бесполезна против ВСУ. Украинцы их очень быстро вычисляют и уничтожают.

«Их и не спрячешь нигде. Они и выстрелить пару раз не смогут, их размотают. Из-за разлетавшихся повсюду дронов противника и НАТОвской дальнобойной артиллерии нам приходится оттягивать свою арту от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) как минимум на два десятка км… Это как в боксе, когда на ринг выпускают длиннорукого мощного боксера против карлика, у которого шнурок на трусах длиннее в два раза его руки», - написал Рогозин.

Он требует поставок на фронт дальнобойной артиллерии, призвав, «не смущаться» тому, что разработки еще «сырые» и не проверены.