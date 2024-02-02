Недалеко от горнолыжных курортов под Минском продается треугольная дача 1 2.02.2024, 12:06

1,782

По цене «однушки».

Треугольные дачи — дома в стиле A-frame — сразу стали популярными в Беларуси. В социальных сетях то и дело появляются фотографии на фоне панорамных окон или из спален, что занимают весь этаж. Несмотря на свои размеры, в них помещается все самое необходимое для жизни. Одна такая дача находится недалеко от Минска. Она обустроена и продается за неплохую стоимость, пишет Realt.

Треугольная дача находится в СТ «Надежда» — Логойский район. Ее построили в прошлом году на свайно-ростверковом фундаменте: глубина свай — 1,5 м, арматура — 12 мм, бетон — М 350. Стены утеплены минватой и отделаны имитацией бруса. На полу сделана ветрозащита, лежат минвата, пароизоляционная пленка и OSB 18 мм. На крыше также ветрозащита, минвата, пароизоляция и OSB 9 мм. Высота потолков на первом этаже достигает 2,2 м. В окнах установлены двухкамерные, энергоэффективные с двойной ламинацией мультиокна ПВХ. Общая площадь дома — 64 кв. м.

Особенность дома в том, что здесь нет лишних пространств, занимающих квадратные метры. Сразу за входными дверьми располагается кухня-гостиная. Кухня оборудована всей необходимой техникой. В жилых зонах сохранен цвет натурального дерева, часть кухни и коридор выкрашены в зеленый оттенок. На первом этаже также находятся светлый санузел с душем, подсобное помещение и одна жилая комната.

Второй этаж занимает спальня. Здесь сделан второй свет. В доме установлены плиты обогрева из керамогранита мощностью от 350 Вт до 600 Вт. Вода поступает из скважины в 74 м, стоит фильтр глубокой очистки. Электропроводка — алюминиевый бронированный кабель. Канализация — местная, есть станция биологической очистки Kann 4.

У дома имеется открытая терраса с зоной отдыха и садовой мебелью.

Участок занимает 10 соток. Здесь оборудованы кострище с очагом и мангалом, дровник, небольшая хозпостройка для хранения садового инвентаря. Владельцы также построили баню с технологией «второе дыхание» и проливными полами, парной зоной и душевой.

Стоит дом 63 тысячи долларов.