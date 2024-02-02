Под Авдеевкой ликвидирован командир российской ЧВК «Редут» 2 2.02.2024, 12:07

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Высокопоставленный оккупант по кличке «Пионер» штурмовал укрепрайон «Царская охота».

При попытке прорваться в Авдеевку был уничтожен высокопоставленный российский оккупант - командир печально известной группировки ВС РФ «Редут» Павел Фролов под позывным «Пионер».

Официальные лица РФ об этом молчат. Однако сообщение о его ликвидации появилось на сайте издания родного города оккупанта - подмосковного Раменского, передает Диалог.UA.

36-летний командир батальона «Редут», как сообщается, простился с жизнью в боях за укрепрайон «Царская охота» под Авдеевкой. Он якобы подорвался на мине. Случилось это событие в конце января 2023 года.

«Редут» российские пропагандисты называют «добровольческим отрядом». На самом деле это частная военная компания (ЧВК), которая была создана военной разведкой РФ (ГРУ) как противовес «Вагнеру».

«Редут» принимает самое активное участие в агрессии против Украины. Группировка напрямую связана с неонацистским «Русичем», осуществляя для него вербовку. На Западе против ЧВК введены санкции.

«ЧВК «Редут» участвовала в боевых действия на территории Украины в районах Чернобыльской АЭС и Харькова, а также проводила разведывательные действия перед началом агрессивной войны против Украины.

Она также была связана с попытками покушения на президента Украины Зеленского», - говорится в Официальном журнале ЕС.