Сколько авто скопилось на въезде в ЕС из Беларуси? 2.02.2024, 12:09

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Госпогранкомитет об очередях на границе перед выходными.

Перед выходными фиксируются очереди автомобилей на границе Беларуси с Евросоюзом. Литовское направление остается самым загруженным на въезд в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

В очереди на въезд в Евросоюз утром 2 февраля (на 10:00) было около 710 грузовиков.

Самый загруженный маршрут в ЕС проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). Здесь въезда на сопредельную территорию ожидают 390 фур. Всего с понедельника через литовские пункты пропуска проследовало около 30% транспорта от нормы, сообщает Госпогранкомитет.

В латвийском погранпереходе Патерниеки (Григоровщина) контрольные службы за сутки оформили 54% грузовиков.

По данным ГПК на 10:00, наибольшее скопление легковушек перед выходными фиксируется перед польским Тересполем (Брест) – 105 авто. Незначительное количество транспорта находится перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчиникай (Бенякони).