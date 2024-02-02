Россияне массово подсели на снотворное после начала войны в Украине 4 2.02.2024, 12:20

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Плохо спится по ночам?

Россияне резко увеличили покупки безрецептурного снотворного на основе мелатонина после начала войны в Украине.

В 2022 году в стране было реализовано 6 млн упаковок таких препаратов на 3 млрд руб. против 4,9 млн на 2,4 млрд в 2021-м.

В прошлом году аптеки вышли на пятилетний рекорд по продажам подобных лекарств — всего было продано 6,7 млн упаковок на 3,3 млрд руб. Такие данные содержатся в отчете маркетингового агентства DSM Group, пишут «Ведомости».

В результате почти за два года, которые идет война в Украине, россияне приобрели 12,7 млн упаковок снотворного, тогда как за три предыдущих года (с 2019-го по 2021-й) было продано 10,6 млн упаковок.

В аптечном маркетплейсе «Здравсити» за последние пять лет продажи безрецептурных снотворных увеличились в 10 раз в денежном и натуральном выражении, но максимальный прирост был зафиксирован именно в 2023 году, сообщил гендиректор компании Борис Попов. В интернет-аптеке «Ютека» в 2023 году продали на 99% больше упаковок средств с мелатонином, чем в 2022-м, отметил управляющий партнер компании Кирилл Якобенко.

По данным Государственного реестра лекарственных средств, в России зарегистрировано и продается в аптеках 19 препаратов с действующим веществом мелатонин (мелатонин эвалар, меладрим, меларитм и др.). Зарубежных препаратов из этого числа всего три: мелаксен и мелаксен баланс от Unipharm (США), а также циркадин от английской Neurim Pharmaceuticals.

Врачи часто назначают препараты с мелатонином пациентам с различными нарушениями сна, так как это действующее вещество не вызывает серьезных побочных реакций, говорит врач-невролог группы компаний BestDoctor Валерия Полякова.

По ее словам, рекордные продажи лекарственных препаратов с мелатонином можно объяснить также их доступностью — они не являются рецептурными, тогда как многие другие снотворные, к примеру с действующим веществом феназепамом, входят в список лекарственных средств подлежащих предметно-количественному учету.

Одновременно с выросшим спросом на снотворное россияне увеличили расходы на антидепрессанты — за девять месяцев 2023 года граждане потратили на них 5 млрд руб., или на 70% больше, чем за тот же период годом ранее, подсчитал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Всего россияне приобрели 8,4 млн упаковок антидепрессантов. За счет высокого спроса импорт антидепрессантов вырос на 42%, а отечественное производство — на 24%.

Чаще всего препараты от депрессии покупали жители Москвы (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. взрослого населения), Санкт-Петербурга (1,2 тыс.), Московской области (976), Карелии (939) и Ростовской области (909).