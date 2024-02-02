Наталья Радина: Необходимо пресекать все попытки жульничества 3 2.02.2024, 12:29

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Наталья Радина

Санкции работают, нужно только их выполнять.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» прокомментировала доклад европейских экспертов об обходе антиросскийских санкций со стороны стран Запада и режима Лукашенко, переведенный на русский язык гражданской кампанией «Европейская Беларусь»:

— Чрезвычайно важный доклад о том, как обходятся экономические санкции, введенные Западом против России, подготовили эксперты Норвежского Хельсинкского Комитета в сотрудничестве с компанией по анализу рисков Corisk, юридической фирмой Wikborg Rein и Европейским консалтинговым агентством Rud Pedersen.

Оказалось, что санкции в массовом порядке обходятся не только через страны Центральной Азии и Турцию. Активно в этом участвуют и сами страны ЕС, в том числе через территорию Беларуси, хотя мы давно говорим о необходимости ужесточения санкционного режима в отношении режима Лукашенко. Разница в ограничительных мерах против стран-союзниц, воюющих против Украины, приводит к тому, что через Беларусь в Россию поступает продукция двойного назначения, компоненты для вооружений и многие товары, поставки которых запрещены.

Кстати, несмотря на массу нарушений, авторы доклада подчеркивают, что экономические санкции на самом деле работают и способны оказать воздействие на диктатуры. Необходимо только их выполнять и пресекать все попытки жульничества. Нарушители санкций, уверены эксперты, являются соучастниками преступлений, которые совершают Россия и Беларусь, и должны понести ответственность.

Мы перевели доклад на русский язык. Это большая и важная работа. Обязательно почитайте.

Полную версию доклада можно прочитать по ссылке.