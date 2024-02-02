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Лукашенко назначил нового главу ДФР КГК

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  • 2.02.2024, 12:31
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Лукашенко назначил нового главу ДФР КГК

Прежнего отправили послом в Зимбабве.

Александр Лукашенко назначил нового главу Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и руководителя секретариата ВНС, сообщила пресс-служба диктатора.

Новым главой ДФР КГК стал Андрей Самбук, который ранее был начальником следственного управления в КГБ.

Кресло руководителя ДФР КГК оставалось вакантным немногим более двух месяцев.

Ранее его занимал состоявший в комиссии по возвращению уехавших белорусов Игорь Маршалов. Лукашенко снял его с должности в ноябре прошлого года и отправил послом в Зимбабве.

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