Лукашенко назначил нового главу ДФР КГК

Лукашенко назначил нового главу ДФР КГК2
- 2.02.2024, 12:31
- 3,262
Прежнего отправили послом в Зимбабве.
Александр Лукашенко назначил нового главу Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и руководителя секретариата ВНС, сообщила пресс-служба диктатора.
Новым главой ДФР КГК стал Андрей Самбук, который ранее был начальником следственного управления в КГБ.
Кресло руководителя ДФР КГК оставалось вакантным немногим более двух месяцев.
Ранее его занимал состоявший в комиссии по возвращению уехавших белорусов Игорь Маршалов. Лукашенко снял его с должности в ноябре прошлого года и отправил послом в Зимбабве.