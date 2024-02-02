WP: Залужный в разговоре с Зеленским назвал проблемы, которые унаследует его преемник 8 2.02.2024, 12:50

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Состоялась откровенная беседа.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 29 января изложил ему проблемы, которые унаследует его вероятный преемник в случае увольнения генерала.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на неназванного украинского высокопоставленного чиновника.

По словам собеседника газеты, в «откровенном» разговоре Зеленский сказал Залужному, что «общество все больше истощается из-за войны», а помощь со стороны международных партнеров замедлилась.

Как пишет WP, главком не рассердился из-за намерений президента уволить его. Залужный дал ему понять, почему быстрое улучшение позиций Украины на поле боя маловероятно, заявил источник издания. В то же время Зеленский его «внимательно выслушал».

«Любой новый командующий все равно будет бороться с большими, лучше вооруженными силами в войне, которая зашла в изнурительную, тупиковую ситуацию. Новому главнокомандующему все равно понадобится мощный приток дополнительных военных, чтобы заменить потери и соответствовать российскому плану отправить в бой еще 400 тысяч солдат. А украинским войскам все равно потребуется больше всего: оружия, боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования», — пишет WP, пересказывая месседжи главкома.

Журналисты предполагают, что самым серьезным разногласием между Зеленским и Залужным могла стать просьба генерала мобилизовать больше людей. В то же время глава государства, пишет WP, отказался от призыва около 500 тысяч мужчин — частично из-за нехватки денег на него. Также «агрессивный призыв был бы политически непопулярным для президента».