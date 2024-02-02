Семья отсудила у минского аквапарка $1691 морального вреда 2.02.2024, 12:54

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За что?

Семья из Минска смогла отсудить у Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу 5 500 рублей морального вреда. Причиной стал испорченный отдых в аквазоне банно-термального комплекса. Изначально истцы требовали от центра компенсацию в 50 тысяч рублей, но суд Первомайского района Минска существенно уменьшил ее размер. Об этом говорится в сообщении Верховного суда, передает Telegraf.news.

Как следует из материалов дела, поводом для судебного разбирательства стал инцидент в мае прошлого года. Семья с двумя несовершеннолетними детьми (трех и девяти лет), заплатив за билеты 120 рублей, отдыхала в аквазоне, когда там разбилась стеклянная дверь (причина не уточняется). В результате и взрослым, и детям «были причинены телесные повреждения в виде порезов, царапин и ссадин», а также «они получили испуг от случившегося».

Семья потребовала компенсации за «телесные повреждения и нравственные страдания», а также за оказание услуги «некачественно и не в полном объеме». Истцы требовали у суда взыскать в пользу пострадавшего мужчины 15 тысяч рублей, в пользу матери, которая телесных повреждений не получила, – 5 тысяч рублей, в пользу детей – в общей сложности 30 тысяч рублей.

Что решил суд

Хотя ответчик претензии истцов признал, он посчитал их завышенными. В результате суд оценил моральный вред отцу в 1 тысячу рублей, матери — в 500 рублей, детей – в 4 тысячи рублей в общей сложности.

В суде пояснили, что при определении размера компенсации морального вреда судья «учитывал обстоятельства причинения вреда здоровью истцов, степень нравственных и физических страданий каждого из них, тяжесть (значимость) наступивших для каждого из них последствий, испуг и переживания, испытанные истицей за несовершеннолетних детей, получивших телесные повреждения у нее на глазах», а также тот факт, что в услуги банно-термального комплекса были оказаны «не качественно и не в полном объеме».

Кроме того, суд обязал центр покрыть семье судебные расходы по оплате помощи юридического представителя в размере 800 рублей и взыскать с него госпошлину в доход государства в размере 444 рублей.