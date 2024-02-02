закрыть
2 февраля 2024, пятница, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка озвучила проблему №1 в армии России

1
  • 2.02.2024, 13:04
  • 4,010
Британская разведка озвучила проблему №1 в армии России

Ее вряд ли смогут решить.

Коррупция в российской армии значительно подрывает ее эффективность. Прогресс в борьбе со взятками в ближайшее время маловероятен.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (X).

Британская разведка проанализировала статью российского издания «Верстка» о коррупции в российской армии. Их исследование выявило модели коррупции и систему взяток, используемых российскими военнослужащими и их командирами.

Взятки давали или требовали за разные «услуги» - отпуск, аттестация физической подготовки, воинское звание, водительские права и избегание наказания за использование смартфонов или пьянство.

После февраля 2022 года набор «услуг» расширился, теперь взятки принимают за удостоверения и награды за участие в войне против Украины, уклонение от отправки на боевое задание.

«Верстка» также обнародовала текущие тарифы: от 40 000 рублей требуют российские командиры для избежания отправки на передовую, до 1 миллиона рублей - за справку о ранениях.

«Коррупция уже давно является проблемой в Вооруженных силах России. Журналист Дмитрий Холодов исследовал военную коррупцию в 1990-х годах и был убит в Москве бомбой в портфеле в октябре 1994 года. Вероятно, коррупция значительно подрывает эффективность российской армии. Существует лишь отдаленная вероятность что будет достигнут значительный прогресс в снижении уровня коррупции», - говорится в сводке.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса