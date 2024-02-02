Британская разведка озвучила проблему №1 в армии России 1 2.02.2024, 13:04

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Ее вряд ли смогут решить.

Коррупция в российской армии значительно подрывает ее эффективность. Прогресс в борьбе со взятками в ближайшее время маловероятен.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (X).

Британская разведка проанализировала статью российского издания «Верстка» о коррупции в российской армии. Их исследование выявило модели коррупции и систему взяток, используемых российскими военнослужащими и их командирами.

Взятки давали или требовали за разные «услуги» - отпуск, аттестация физической подготовки, воинское звание, водительские права и избегание наказания за использование смартфонов или пьянство.

После февраля 2022 года набор «услуг» расширился, теперь взятки принимают за удостоверения и награды за участие в войне против Украины, уклонение от отправки на боевое задание.

«Верстка» также обнародовала текущие тарифы: от 40 000 рублей требуют российские командиры для избежания отправки на передовую, до 1 миллиона рублей - за справку о ранениях.

«Коррупция уже давно является проблемой в Вооруженных силах России. Журналист Дмитрий Холодов исследовал военную коррупцию в 1990-х годах и был убит в Москве бомбой в портфеле в октябре 1994 года. Вероятно, коррупция значительно подрывает эффективность российской армии. Существует лишь отдаленная вероятность что будет достигнут значительный прогресс в снижении уровня коррупции», - говорится в сводке.