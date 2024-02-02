Чалый: Система Лукашенко развалится моментально 5 2.02.2024, 13:03

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Ситуация для режима — безнадежная.

Аналитик Сергей Чалый считает, что Лукашенко прекрасно чувствует, что система после него не продлится. Такое мнение он выразил в выпуске «ЧестнОК-LIVE»:

— Она развалится моментально. Будет свой аналог XX съезда партии, когда все те, кто были причастны ко всем тем гадостям, которые Лукашенко делал с их же помощью, скажут, что на самом деле это был «культ личности». Это все Лукашенко, мы страдали тоже. Теперь наконец мы избавились от этого и будет оттепель.

Стремительно ухудшаются и возможности самого Лукашенко:

— Я смотрю на него, и мне физически становится больно. Я вижу, как интеллектуальные и физические силы его покидают.

И вот в такой ситуации страна живет. Сквозь весь этот флер о том, как все здорово, прорываются разговоры о том, что определенная паника там присутствует. Проблема в том, что она безнадежная.