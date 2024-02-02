Magura V5 против ракетного катера: как «Ивановец» пошел на дно 2 2.02.2024, 13:15

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Новые подробности уникальной операции.

Главное управление разведки Минобороны Украины провело успешную спецоперацию ночью 1 февраля. Бойцы спецподразделения Group 13 уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ.

Судно находилось на рейде озера Донузлав. По нему несколько раз ударили морские дроны и корабль пошел ко дну. Учитывая, что на катере могло быть 40 моряков, результаты сокращения корабельного состава РФ тоже существенны, добавили Военно-морские силы Украины.

Источники «Фокуса», знакомые с ситуацией, рассказывают, что российский катер могли атаковать морскими дронами Magura V5. Украинская компания «Спецтехноэкспорт» впервые показала их на выставке Unmanned Systems Exhibition (UMEX) 2024 в ОАЭ 24 января 2024 года.

Беспилотный катер Magura V5 выполняет несколько задач: наблюдение, разведку, патрулирование, поиск и спасение людей, противоминные мероприятия, охрану на море и участвует в боевых действиях.

Моменты поражения российского корабля попали на видео. Первый беспилотник приближается к корме, катер пытается оторваться и ведет огонь. Второй удар лишил корабль возможности маневрировать. В атаке участвовали минимум шести дронов-камикадзе, последовательно поражая ракетный катер.

Дроны «зашли» на секретную базу РФ. Что нового в атаке на корвет «Ивановец»?

В нападении морских дронов на военный корабль РФ можно увидеть ряд интересных моментов. Впервые судно в полной боевой готовности поразили ночью в акватории охраняемой и секретной военно-морской базы, говорит Фокусу военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий.

Озеро Донузлав и одноименная военная база «спрятаны» в глубине Крымского полуострова. Само озеро соединено с Черным морем специально вырытым каналом.

В условиях большой войны с Украиной, как говорит Заблоцкий, толку от кораблей типа «Ивановец» немного. Берег атаковать такие суда не способны, россияне охраняли ими «вышки Бойко», газо- и нефтедобывающие платформы в Черном море.

Дальнобойных ракет типа «Калибр» и пусковых на вооружении «Ивановца» нет, поэтому территорию Украины он не обстреливал. Главная функция корвета заключалась в патрульной службе и сопровождении транспорта с важными грузами.

По словам военно-морского эксперта Национального института стратегических исследований Максима Паламарчука, впервые в мировой истории морские дроны справились с надводным ракетоносителем. Если ранее ВМС наносили российским судам повреждения, то в случае с «Ивановцем» он пошел на дно.

«Значение корабля уменьшит потенциал опасности Черноморского флота для судов, которые идут в Украину. В бухте Донузлав был еще такой корабль, поэтому как минимум одна цель на будущее уже есть», — комментирует он «Фокусу».

Однако во время полномасштабной войны лучше не повторять трюки. Для следующих атак следует установить точное месторасположение корабля врага и уточнить собственные ресурсы, добавил Паламарчук.

Успех атаки ГУР МО указывает на совершенствование тактики борьбы с Черноморским флотом. Скорее всего, безэкипажные катеры будут основой для ударов по неподвижным целям в доках и у причалов.

Украинская тактика морского боя уже привела к вынужденному отводу кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. ВМС Украины не имеют на вооружении больших боевых кораблей, что подчеркивает эффективность нападений на российские суда, делают вывод опрошенные «Фокусом» аналитики.

Ракетный катер «Ивановец»: боевые характеристики

Корабли производились в СССР и России в период с 1979 по 1996 годы. Ракетный катер «Ивановец», по классификации НАТО корвет, часть проекта 1241 «Молния». Судно спустили на воду в 1989 году.

На вооружении корвета имеются четыре противокорабельные крылатые ракеты П-270 «Москит» с дальностью пуска от 90 до 120 километров. Кроме этого, катер снабжен системой радиоэлектронной борьбы «Вымпел Р2».

Благодаря наличию систем РЭБ, «Ивановец» мог вести радиоэлектронное противодействие обстрелам Крыма крылатыми ракетами и выводу безэкипажных катеров.

В составе Черноморского флота РФ осталось еще два таких ракетных катера. На вооружении ВМФ РФ имеется около 18 таких катеров. Стоимость «Ивановца» — около 60-70 млн долларов.