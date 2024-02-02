В лучшем гандбольном клубе Беларуси впервые появился игрок из Африки 2.02.2024, 13:14

Юссеф Ахмед Хассан

Главный тренер объяснил, почему.

Многократный чемпион Беларуси «Мешков» из Бреста подписал контракт с 24-летним египтянином Юссефом Ахмедом Хассаном. Это первый африканский гандболист в истории клуба.

Как сообщает сайт «Мешкова», правый полусредний родился в Каире и выступал за местные клубы: «Эраб Контракторс» и «Тала Аль Гаиш». Юссеф привлекался в сборные разных возрастов. Так, в 18 лет он выиграл юношеский чемпионат Африки — 2018, а спустя год — юношеский чемпионат мира. Вызывался Ахмед Хассан и в национальную команду.

«Мы всегда в поиске игроков. Сейчас немного ограниченный рынок, поэтому находим в том числе экстравагантные варианты», — заявил главный тренер «Мешкова» Эдуард Кокшаров.

После начала войны в Украине белорусские клубы отстранены от еврокубков. Брестская команда выступает в чемпионате Беларуси, где уверенно сейчас лидирует, а также соревнуется с российскими клубами в SEHA — Gazprom League.

Добавим, что часть прошлого сезона за «Мешков» играл китайский гандболист Чжан Цзяньцзе.