Корабль-призрак

Российские СМИ молчат о гибели ракетного катера «Ивановец».

Более суток прошло с затопления в Черном море ракетного катера «Ивановец» – российское Минобороны так и не сообщило о его гибели и судьбе экипажа. Об инциденте молчат как государственные россСМИ (РИА Новости, ТАСС) так и условно независимые (РБК, Коммерсант, Ведомости), пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Зато потерю корабля бурно обсуждают «военкоры» и провластные эксперты – они критикуют Минобороны за плохую организацию разведки. «Как он (корабль) попал в засаду безэкипажных катеров? Почему они не были обнаружены?» – пишет пророссийский военный эксперт Владислав Шурыгин. «Мышление определенных ответственных лиц осталось ровно на том же уровне, что и до СВО» – вторит ему Рыбарь.

Не появилось никаких новых данных о судьбе экипажа катера (он составляет от 39 до 42 человек). Единственную информацию об этом опубликовал канал ВЧК-ОГПУ: экипаж якобы удалось эвакуировать, тяжелые ранения получил один человек.

Минобороны РФ не всегда молчит о потерях на море: оно признало потерю крейсера «Москва» (объяснив ее пожаром и умолчав о ракетном ударе), а БДК «Новочеркасск», затонувший на глазах многочисленных свидетелей в порту Керчи, по версии военного ведомства был только поврежден. Хотя уже подтверждена пропажа без вести нескольких матросов, в том числе срочников.

«Отрицать или не заметить взрыв «Новочеркасска» было бы совсем абсурдно, а вот атаку где-то в море, по которой есть только ночное видео от противника, можно и проигнорировать. Тем более, большая часть экипажа «Ивановца», видимо, спасена, происшествие легче замять», – прокомментировал «МО» логику российского Минобороны военный аналитик Ян Матвеев.