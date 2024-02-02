«Сегодня я, мама двух маленьких детей, стала «тунеядкой» 2.02.2024, 13:35

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Крик души белоруски.

В редакцию сайта Charter97.org написала белоруска, которая, исходя из нововведений режима, стала «тунеядкой»:

— Сегодня я стала «тунеядкой»! Я, мама двух маленьких детей. Родители знают, что значит быть мамой. Тем, у кого нет детей, достаточно сказать, что я работаю 24 на 7. Что значит быть мамой ребенка-инвалида? Это работа 24 на 7, только на две ставки. Муж работал, а я была дома. Занималась своими малышами, пока репрессии не вынудили нас покинуть страну.

Мы закрыли квартиру со всеми своими вещами, а сами уехали, надеясь вернуться. Со временем заселили жильцов, чтобы хотя бы частично компенсировать аренду чужого помещения в чужой стране.

И вот указ: признавать «тунеядцами» мам маленьких детей и матерей детей-инвалидов, если они выехали за границу более чем на 30 дней.

Возникает вопрос: какая разница, где я живу с детьми? И что это меняет? Мы, белорусы, бежавшие от репрессий, просто вынуждены продавать свое имущество или платить за коммунальные услуги по неоправданно высоким тарифам.

Все, конечно, помнят, что 10 лет назад лукашисты заявляли, что население платит только 70-80 процентов коммунальных услуг, и что они будут повышать тарифы каждые полгода, чтобы население в течение пяти лет платило 100%. Мне кажется, мы уже давно платим за эти коммунальные услуги 150 процентов.

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