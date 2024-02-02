Лукашенко назначил руководителя секретариата ВНС 3 2.02.2024, 13:46

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Валерий Мицкевич

Кто им стал?

Александр Лукашенко 2 февраля назначил руководителя секретариата Всебелорусского народного собрания, сообщила пресс-служба диктатора.

Кресло начальника секретариата ВНС занял Валерий Мицкевич. Он является «депутатом» «палаты представителей национального собрания».

Ранее работал судьей, с 2001 по 2009 год был заместителем министра юстиции, членом Центризбиркома, директором Национального центра законопроектной деятельности, а также руководил Национальным центром законодательства и правовых исследований.

С 2009 по 2019 год Валерий Мицкевич являлся замглавы администрации Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назначил нового главу Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.