Белорусам на заметку: Польша повысит стоимость виз 2.02.2024, 13:50

Польские визы были одними из самых дешевых в ЕС.

МИД Польши принял решение повысить стоимость виз. Об этом глава министерства Радослав Сикорский рассказал в интервью газете Wyborcza.

«Я уже решил поднять цены на визы, потому что оказалось, что наши визы были одними из самых дешёвых в ЕС. Поэтому неудивительно, что желающие в Африке или Азии шли в польское консульство, у нас просто было дешевле», — объяснил он.

Вместе с тем он не пояснил, коснётся ли повышение всех стран или только тех, в которых консульства оказались замешаны в визовом скандале.