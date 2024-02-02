Украинские партизаны обнаружили «секретную» эскадрилью Су-30 на аэродроме «Саки» в Крыму 2.02.2024, 13:56

И отследили его защиту.

Украинские партизаны провели комплексную разведку аэродрома «Саки» на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в партизанском движении «Атеш» в Telegram.

«В последнее время наши агенты активно занимаются разведкой стратегического аэродрома в Новофедоровке, более известным как Сакский аэродром», — говорится в сообщении.

По словам координаторов подполья, аэродром «Саки» является одним из стратегически важных объектов российских оккупантов, потому что с него происходит большинство взлетов вражеских истребителей, которые осуществляют атаки по Украине.

В движении «Атеш» отмечают, что на момент разведки агентам удалось зафиксировать примерно 10 истребителей Су-30, которые свидетельствуют о важности аэродрома как платформы для воздушных операций. Кроме того, зафиксировали и места размещения средств ПВО и РЛС типа «Каста-2Е2», что свидетельствует о высоком уровне защиты противника.

«Это лишь малая часть всех разведданных, которые мы получили. Вся информация передана Силам обороны Украины, ждем от них положительных новостей», — отметили партизаны.