В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра 2.02.2024, 13:57

Порывы могут составлять до 15−18 м/с.

На субботу, 3 февраля, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Днем 3 февраля по западу страны во многих районах ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, что в выходные в Беларуси ожидается ухудшение погодных условий. Погоду в стране будет определять система активных атмосферных фронтов, смещающаяся с Западной Европы, вслед за которой будут поступать теплые воздушные массы атлантического происхождения.