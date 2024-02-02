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Для чего хитрые хозяйки надевают пакет на веник?

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  • 2.02.2024, 14:11
  • 4,152
Для чего хитрые хозяйки надевают пакет на веник?

99% людей об этом не знают.

Чистый пол - это всегда сложно, особенно если в доме есть маленькие дети. Пыль, волосы, шерсть собак или котов накапливаются на полу, а подметать его каждый день да еще и в нерабочее время очень раздражает и отнимает много времени. Вот почему существует метод, который поможет вам подметать быстрее, пишет glavred.info.

С домашними делами мы сталкиваемся ежедневно, и всегда есть несколько хитростей, которые помогут нам делать это с меньшими усилиями. От натуральных и самодельных продуктов до дополнительных предметов. В любом случае, мы всегда стараемся уменьшить изнурительную уборку, как вытирание пыли, так и подметание и мытье полов.

Для чего нужно надевать пакет на веник

Очень часто веник плохо подметает и заставляет волосы и грязь прилипать к щетине. Но просто возьмите полиэтиленовый пакет, и этого больше никогда не произойдет. Единственное, что вам нужно сделать, это положить в него веник и начать подметать.

Андреа Джин, ютубер, основательница сайта AndreaJeanCleaning.com. и просто хозяйка в своем видео в YouTube указывает, что материал, из которого изготовлены полиэтиленовые пакеты, помогает волосам и грязи прилипать к пакету, который затем можно просто зачерпнуть и выбросить.

Как надевать пакет на веник

Вы можете закрепить полиэтиленовый пакет от спадания, привязав его к ручке или с помощью резинки.

Блогер подчеркивает, что в следующий раз, когда вы будете пользоваться метлой, упавшие на пол волосы или шерсть не прилипнут к полиэтиленовому пакету, и вам больше никогда не придется беспокоиться о чистке метлы.

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