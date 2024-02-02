Отстреливался и маневрировал: новые подробности атаки на российский «Ивановец» 8 2.02.2024, 14:27

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Ракетный катер был эффектно подбит украинскими морскими дронами.

Малый ракетный корабль «Ивановец» Черноморского флота РФ был эффектно подбит украинскими морскими дронами.

Экипаж корабля оккупантов, очевидно, ясно осознавал степень угрозы, поэтому пытался маневрировать и отчаянно отстреливаться из имеющегося вооружения, но все попытки избежать поражения были тщетными.

О характере этого столкновения рассказал военный обозреватель Defence 24 Мацей Шопа.

«Судя по всему, корвет шел в море на высокой скорости, и его экипаж знал об угрозе. Корабль совершал маневры, и по беспилотникам был открыт огонь из пулеметов», — пишет журналист.

Шопа обратил внимание, что на первых кадрах БПЛА приближается к цели с правого борта, но «Ивановец» совершил поворот, и украинский дрон оказался за его кормой. Однако затем он заходит на цель с кормы, и кадры обрываются. В этот момент, скорее всего, произошел взрыв, который либо вывел корвет из строя, либо, по крайней мере, замедлил его ход.

На вторых кадрах есть еще один удар в корму, который, вероятно, привел к полной остановке корабля. На третьем кадре еще один морской беспилотник атакует корабль уже с левого борта.

«Судя по всему, удар был нанесен под пусковыми установками, но в то место, которое уже было повреждено в результате предыдущей атаки. Хорошо видна пробоина с остатками ребер жесткости корпуса и проводки», — отмечает Шопа.

Эпизоды боестолкновения были засняты другим беспилотником, который, вероятно, координировал атаку. На кадрах сильный взрыв после чего корабль накренился, поднял нос и начал тонуть.

Это может свидетельствовать о том, пишет Шопа, что «Ивановец», вероятно, разломился в центральной части, — корма ушла на дно, а носовая часть еще некоторое время оставалась на плаву из-за попавшего в нее воздуха.

По мнению автора материала, хотя корабль был построен еще в советскую эпоху, он все же представлял определенную боевую ценность.

«Это очередной успех против Черноморского флота, который ранее безвозвратно потерял как минимум: один крейсер, подводную лодку, три десантных корабля, несколько малых десантных кораблей, современный корвет «Аскольд» проекта «Каракут», несколько десантных катеров типа «Раптор», несколько малых десантных кораблей», — подытожил Шопа.