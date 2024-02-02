В Минске с МКАД пропал самолет 1 2.02.2024, 14:35

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Куда он делся?

С Минской кольцевой автодороги пропал самолет, стоявший у поворота на ДОСААФ. Blizko.by выяснил, что с ним стало и что будет на его месте.

Самолет Як-52 поставили на пилоне между 3-м и 4-м километрами МКАД на съезде на Липковскую улицу — там, где находится Минский аэроклуб ДОСААФ имени Сергея Грицевца. Он нес на себе бортовой номер EW-32070HM и слова «Минский аэроклуб» на крыльях.

Но какое-то время назад самолет вдруг пропал. Читатель прислал в редакцию фотографию пустого пилона.

Blizko.by связался с минским аэроклубом и выяснил, что стало с самолетом и что планируется дальше. Представитель аэроклуба рассказал, что самолет сняли около месяца назад:

— Самолет сняли на ремонт. И, возможно, будут вешать другой. Авиамузей с Боровой переехал к нам в Липки, и теперь решают: либо его покрасить и вернуть на место, либо поставить в музей, а вместо него другой самолет установить. Но это станет ясно уже весной.

У того же съезда на Липки еще установлен макет вертолета с бортовым номером EW-101by. Он относится к государственному аварийно-спасательному учреждению «Авиация» при МЧС.