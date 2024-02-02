Россия обвинила Китай в поставках для армии Украины 8 2.02.2024, 14:41

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Российские таможенники с удивлением обнаружили груз в контейнерах.

Таможенная служба РФ задержала в Забайкальском крае контейнеры из Китая с формой для Вооруженных сил Украины, заявил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

«Груз транзитом шел через Китай в Польшу. По декларации шла спортивная и рабочая одежда. <…> Один контейнер «выдернули», вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии», — рассказал Игнатьев (цитата по ТАСС), добавив, что изготовитель воинского обмундирования на вещах не указан.

По его словам, всего было задержано восемь контейнеров, которые на текущий момент досматриваются. «ФСБ уже работает по полной программе. <…> Досматривать будем еще примерно неделю. Уголовного дела еще нет», — уточнил начальник Читинской таможни.

Накануне, 1 февраля, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин не менял отношения к войне в Украине и по-прежнему занимает нейтральную позицию.

«Мы надеемся, что каждая из [соответствующих] сторон приложит усилия, чтобы помочь деэскалации и создать благоприятные условия для урегулирования кризиса политическим путем», — подчеркнул Вэньбинь.