Российский оккупант «прозрел» в плену и назвал Соловьева «бараном» 7 2.02.2024, 14:50

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Видеофакт.

Пленный российский оккупант из Краснодарского края рассказал о своем разочаровании московской пропагандой. Он не обнаружил в Украине «нацистов» и «неофашистов», которыми пугают россиян, а рупора Кремля Владимира Соловьева обозвал «чокнутым бараном».

Видео с рассказом пленного по имени Андрей Монак опубликовали украинские СМИ. 28-летний россиянин рассказал, что приехал в Украину из станицы Челбасской Краснодарского края РФ.

До войны он прошел путь от прораба до дояра и ветеринара, а после вторжения РФ в Украину подписал контракт и поехал копать окопы на передовую. Однако неожиданно для него самого стал штурмовиком, хотя не имел боевого опыта, рассказал россиянин.

«Я когда зашел, там посадку трупов увидел, никому не нужных. Министерских. Просто их там дома ждут, этих пацанов, мужиков. Почему не забрать, тем более посадка их?» – рассказал Андрей Монак.

Он добавил, что не повстречал в Украине никаких «неофашистов» или «нацистов», которыми пропагандисты пугают население РФ.

«Я вообще не понимаю, где тут фашисты, где нацисты? Я вот попал в плен, я хоть не был в боевых действиях, но я их не вижу. Какие там неофашисты, как там выражается этот, всеми любимый Соловьев, чокнутый баран», – сказал пленный оккупант.