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Минобороны провело батальонное учение под Брестом

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  • 2.02.2024, 14:56
Минобороны провело батальонное учение под Брестом

Странный ответ на учения НАТО.

Министерство обороны провело тактическое учение батальонного уровня на полигоне под Брестом. В нем было задействованоы подразделение 38‑й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Перед десантниками были поставлены задачи по поиску, блокированию и уничтожению условного противника.

Отметим, что 31 января у границ России и Беларуси стартовала активная фаза крупнейших учений НАТО со времен Холодной войны Steadfast Defender 2024. Однако лукашенковская армия смогла ответить лишь учениями на батальонном уровне.

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