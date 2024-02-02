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В Бресте девушка решила попрыгать по крыше авто, чтобы «привлечь к себе внимание»

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  • 2.02.2024, 15:11
  • 1,192
В Бресте девушка решила попрыгать по крыше авто, чтобы «привлечь к себе внимание»

Видеофакт.

За повреждение автомобиля в Бресте задержали 19-летнюю девушку. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратились жители многоквартирного жилого дома и сообщили о том, что неизвестная девушка прыгает по крыше автомобиля, который припаркован вдоль проезжей части дороги.

Сотрудники милиции задержали 19-летнюю местную жительницу с поличным и доставили в РУВД. Девушка рассказала милиционерам, что поссорилась с парнем и решила привлечь к себе внимание. Она подошла к припаркованной Skoda, забралась на крышу и стала прыгать.

В отношении нее возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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