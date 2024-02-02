Чекистская альтернатива для Германии 2.02.2024, 15:14

Депутат Ульрих Ойме

Как депутаты Бундестага выполняли поручения агента Пятой службы ФСБ.

Целый ряд депутатов от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (второй по популярности немецкой партии с 20-процентным рейтингом) активно взаимодействовали с Кремлем через российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко, много лет живущего в Германии и даже получившего немецкое гражданство. Теперь же The Insider удалось подтвердить, что Сергиенко был не просто российским пропагандистом, а агентом, завербованным Пятой службой ФСБ.

Формально Сергиенко является помощником депутата АдГ казахстанского происхождения Евгения Шмидта. Но работал он и со многими другими парламентариями: например, как выяснило издание, 6 июня 2023 года Сергиенко привез в Сочи политика из АдГ и по совместительству президента Ассоциации по защите русскоговорящих в ФРГ Ульриха Ойме. Публично о поездке не сообщалось. За пару месяцев до этого всё тот же Ойме под чутким руководством Сергиенко написал письмо папе римскому, где просил обратить внимание на «гонение на христиан в Украине». Перед отправкой этого письма 12 апреля 2023 года Сергиенко согласовал его черновик на русском языке со своим московским куратором, а опубликовано оно было 14 апреля.

Деятельность Сергиенко была активной и довольно эффективной. Он, к примеру, добился того, чтобы парламентская фракция АдГ подала иск в Федеральный конституционный суд об остановке поставок танков Украине. Также он организовал целый ряд выступлений со стороны депутатов АдГ, текст которых, опять же, согласовывался с куратором из ФСБ.

Так, например, Сергиенко устроил выступление депутата Бундестага, члена Парламентской ассамблеи Совета Европы и Федерального президиума АдГ профессора Харальда Вайеля с заявлением на сессии ПАСЕ, где он заявил, что киевские власти открыто преследуют прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата). Заявление было мгновенно растиражировано кремлевскими СМИ.

Тот же куратор, который согласовывал тексты, обеспечивал Сергиенко деньгами. Скажем, про организацию иска в суд Сергиенко писал ему:

«Предположительно, 25 тысяч евро в месяц (ориентировочно два-три месяца на рассмотрение, столько же будет длиться судебное обеспечение, то есть запрет на поставку). Счет выставляет престижное адвокатское бюро, объединяющее нескольких профильных адвокатов. Дополнительные расходы кураторства и представительские расходы (ориентировочно 10 тысяч евро). ФИО вовлеченных коллег (депутатов Бундестага) будут предоставлены».

До сегодняшнего дня оставалось неясным, кто же этот московский куратор, в записных книжках Сергиенко обозначенный как «Алексей» и имевший сразу четыре мобильных телефона (все, впрочем, записанные на подставных лиц).

Изучив метаданные этих мобильных номеров, The Insider установил, что они принадлежат сотруднику Девятого управления Департамента оперативной информации Пятой службы ФСБ Илье Александровичу Вечтомову. Девятое управление занимается Украиной, и Сергиенко, вероятно, оказался в зоне внимания этой структуры именно как украинский гражданин (российское и немецкое гражданство у него появились лишь в 2022 году).

Телефонные метаданные Вечтомова показывают, что он постоянно находится на связи с десятками других сотрудников ФСБ, включая начальника Девятого управления Владимира Петровского.

37-летний Илья Вечтомов родился и вырос в Ижевске, закончил Ижевский государственный технический университет по специальности «информационная безопасность». В юности читал рэп в составе команды OSIII под псевдонимом Fox. Он имеет также паспорт на имя Ильи Векшина, и под этим именем путешествовал в другие страны, в том числе в Турцию и Беларусь, где встречался с завербованными украинскими гражданами.