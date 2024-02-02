СМИ: У Кремля возникли большие проблемы с «Сарматом» 1 2.02.2024, 15:18

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Подвел прежде всего «Роскосмос».

Минобороны России объявило 2024 годом, когда на вооружение стратегических сил страны поступят несколько единиц ядерного оружия, сдвинув ряд целевых показателей, которые должны были быть достигнуты в прошлом году. Однако работы над ракетным комплексом «Сармат», самой мощной ядерной ракетой в стратегическом арсенале Москвы, уже давно отстают от графика и на сегодняшний день зафиксировано только одно ее успешное летное испытание. О положении дел в сфере ядерного вооружения РФ рассказали 1 февраля обозреватели Defence News.

Авторы материала обратили внимание на заявление замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, который 26 января сказал, что главные задачи на 2024 год — это поступление на вооружение стратегического ракетного комплекса «Сармат», бомбардировщиков Ту-160М и атомной подводной лодки проекта «Борей-А» — «Князь Пожарский». По его словам, ключевое — это «безусловное и ритмичное выполнение графиков поставки особо востребованных образцов вооружения и военной техники, а также других заданий».

Однако у россиян в этой сфере не все гладко. Обозреватели пояснили, что производство и испытания ракеты «Сармат» находятся в ведении «Роскосмоса», который страдает от низкой рентабельности, накопленных долгов и возросших убытков. Так гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в декабре 2023 заявил, что «Роскосмос» потерял 2 миллиарда долларов экспортной выручки из-за сильного влияния санкций.

«Закрытие доступа к западным технологиям и комплектующим потребовало поиска альтернативных вариантов, что привело к тому, что предприятия «Роскосмоса» несут дополнительные расходы по мере приближения сроков поставки оборудования», — отметили эксперты.

Новая российская межконтинентальная ракета "Сармат"

Санкционные ограничения также привели к тому, что с 2019 по 2021 год корпорация уволила 17 000 работников, а в 2023 году вдвое сократила штат центрального аппарата.

Финансовые трудности испытывают и дочерние предприятия «Роскосмоса», участвующие в производстве «Сармата». Например, завод «Протон-ПМ», производящий двигательную установку ракеты, столкнулся с ограничением доступа к западному оборудованию, инструментам, сырью импортного происхождения и ростом процентной нагрузки по кредитам. Вместо этого завод закупал российское, белорусское или китайское станочное и литейное оборудование. Такое признание последовало от директора предприятия Ивана Краснова.

Не лучшим образом сложилась ситуация и в Конструкторском бюро химической автоматики (КБХА), которое работает над второй ступенью ракеты. Обозреватели пишут, что предприятие испытывает хроническую нехватку оборотных средств.

«После начала войны деньги появились, но хотя зарплата сотрудникам снова пришла вовремя, другие подрядчики по-прежнему испытывают трудности с получением средств. Руководство также не смогло модернизировать мастерские, как было обещано в конце 2021 года», — подытожили в Defence News.