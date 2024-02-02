В Минске обманутая мошенниками пенсионерка отказалась выселяться из проданной квартиры 2.02.2024, 15:27

Что было дальше?

Жительница столицы, поверив лжеправоохранителю, осталась без квартиры. Новый собственник жилья попытался через суд выселить пенсионерку на улицу, но та подала встречный иск с требованием признать сделку недействительной. Чем закончилась история, рассказали агентству «Минск-Новости» в столичной прокуратуре.

71-летней минчанке позвонил незнакомец, представился правоохранителем и сообщил, что ее квартира якобы выставлена на продажу злоумышленниками. В ходе многочисленных телефонных бесед он убедил женщину обратиться в риелторское агентство для продажи недвижимости.

— Сделка по отчуждению квартиры, согласно условиям которой минчанка обязалась освободить ее в течение семи рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи, состоялась. Полученные деньги пенсионерка положила на счет в банке, с которого они в скором времени были похищены, — рассказала прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Минска Лилия Корень. — В последующем новый собственник квартиры обратился в суд с требованием о выселении гражданки, поскольку та свою обязанность по освобождению жилья не исполнила.

Во встречном иске пенсионерка оспаривала заключенный договор купли-продажи, ссылаясь на совершение сделки под влиянием обмана.

Вместе с тем, приняв во внимание, что она имела намерение продать квартиру, получила от добросовестного покупателя деньги и распорядилась ими по своему усмотрению, с учетом того, что при регистрации договора купли-продажи ей разъясняли правовые последствия сделки, суд в признании сделки недействительной отказал и выселил минчанку из квартиры.

Потерпевшая общалась с аферистом исключительно по телефону. Он настолько вошел к ней в доверие, что контролировал все ее действия по продаже недвижимости. После, что ожидаемо, лжесотрудник перестал выходить на связь.

— В настоящее время в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело, однако это не поможет потерпевшей вернуть утраченную квартиру, — отметила прокурор.