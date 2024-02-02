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В Минске обманутая мошенниками пенсионерка отказалась выселяться из проданной квартиры

  • 2.02.2024, 15:27
В Минске обманутая мошенниками пенсионерка отказалась выселяться из проданной квартиры

Что было дальше?

Жительница столицы, поверив лжеправоохранителю, осталась без квартиры. Новый собственник жилья попытался через суд выселить пенсионерку на улицу, но та подала встречный иск с требованием признать сделку недействительной. Чем закончилась история, рассказали агентству «Минск-Новости» в столичной прокуратуре.

71-летней минчанке позвонил незнакомец, представился правоохранителем и сообщил, что ее квартира якобы выставлена на продажу злоумышленниками. В ходе многочисленных телефонных бесед он убедил женщину обратиться в риелторское агентство для продажи недвижимости.

— Сделка по отчуждению квартиры, согласно условиям которой минчанка обязалась освободить ее в течение семи рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи, состоялась. Полученные деньги пенсионерка положила на счет в банке, с которого они в скором времени были похищены, — рассказала прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Минска Лилия Корень. — В последующем новый собственник квартиры обратился в суд с требованием о выселении гражданки, поскольку та свою обязанность по освобождению жилья не исполнила.

Во встречном иске пенсионерка оспаривала заключенный договор купли-продажи, ссылаясь на совершение сделки под влиянием обмана.

Вместе с тем, приняв во внимание, что она имела намерение продать квартиру, получила от добросовестного покупателя деньги и распорядилась ими по своему усмотрению, с учетом того, что при регистрации договора купли-продажи ей разъясняли правовые последствия сделки, суд в признании сделки недействительной отказал и выселил минчанку из квартиры.

Потерпевшая общалась с аферистом исключительно по телефону. Он настолько вошел к ней в доверие, что контролировал все ее действия по продаже недвижимости. После, что ожидаемо, лжесотрудник перестал выходить на связь.

— В настоящее время в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело, однако это не поможет потерпевшей вернуть утраченную квартиру, — отметила прокурор.

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