Российский ЦИК заявил о претензиях к подписям Надеждина 3 2.02.2024, 15:26

В них якобы нашли ошибки, которые «вызывают удивление».

Рабочая группа Центризбиркома РФ выявила ошибки в подписях, поданных за регистрацию кандидатом в президенты России экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина, заявил зампред ЦИКа Николай Булаев.

По его словам, сбор 100 тыс. подписей никогда не обходится без ошибок, поэтому избирательная комиссия закрывает глаза на небольшие неточности. «Но когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос к чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей», — отметил Булаев (цитата по ТАСС).

По его словам, проверяющие якобы нашли отметки мертвых людей в подписных листах кандидатов. Булаев предложил пригласить Надеждина на заседание рабочей группы ЦИКа по проверке предоставленных выдвиженцами документов и подписей 5 февраля, чтобы показать «результаты проверочных процедур» и представить протоколы о выявленных ошибках.

Помимо Надеждина, вопросы возникли к подписям, которые предоставил кандидат от партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Кроме того, ЦИК уведомил кандидатов Анатолия Баташева и Раду Русских о «неустранимых недостатках» в поданных документах. Так, Русских сдала всего 476 подписей и не предоставила подтверждение оплаты изготовления подписных листов, а также протоколы об итогах сбора подписей избирателей.

Ожидается, что 7 февраля ЦИК завершит проверку подписных листов и примет решение по допуску или недопуску кандидатов в президенты.

Надеждин сдал в ЦИК 105 тыс. подписей россиян, необходимых для выдвижения на президентских выборах, 31 января. Политик заявил о готовности «чисто теоретически» призвать 200 тыс. поставивших за него подписи граждан выйти на улицы в 150 городах России, если его не зарегистрируют кандидатом на выборах.