Бутусов: В ближайшее время Зеленский на Ставке предложит сменить военное руководство, в том числе и Залужного 6 2.02.2024, 15:35

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Текст указа был подготовлен еще 29 января.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки, которое может состояться в ближайшее время, может сменить военное руководство Украины. В том числе и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«В ближайшее время состоится заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основной вопрос - увольнение с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначение нового военного руководства.

Текст указа президента по увольнению Залужного подготовлен 29 января. В тот день Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский на встрече с участием министра обороны Рустема Умерова предложил Залужному добровольно подать в отставку, но генерал самостоятельно уходить с должности отказался», - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, на Ставке президент Зеленский будет обсуждать вопрос смены значительной части военного руководства, в том числе и Залужного.

«Президент убеждает всех поддержать его решение, чтобы это была общая позиция Ставки. Офис президента опасается негативных политических и информационных последствий увольнения Залужного.

Поэтому изменения планируются на разных уровнях. В частности, в офисе активно обсуждается продвижение до двух десятков авторитетных в ВСУ и Нацгвардии командиров, преимущественно комбригов, на высшие должности. Проводятся широкие консультации по поводу того, какие именно командиры имеют сильную репутацию в армии и обществе и на какие должности их можно назначать.

Кандидатами на смену Залужному рассматриваются на данный момент начальник ГУР МО Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, причем не исключается вариант назначения в тандеме», - добавил Бутусов.

Отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.