«С моим новым доходом чувствую себя гораздо более свободным» 2.02.2024, 15:40

Фото: gazeta.naftan.by

Белорусы рассказали, чем отличается работа на наших и польских заводах.

Отличаются ли условия работы, заработки и «плюшки» на предприятиях Беларуси и Польши? Об этом «Зеркало» узнало у двоих земляков. В Беларуси они работали на крупных заводах: один обивал мебель, второй был монтажником. Сегодня наши соотечественники трудятся в польских производственных компаниях.

«Чем дольше работаешь — тем больше получаешь»

На родине Матвей (имена героев изменены) работал монтажником в филиале завода «Нафтан», который занимался обслуживанием этого предприятия. Парень устроился туда в 2018 году, был без опыта работы, и поначалу его заработок составлял примерно 600 рублей. Через пару лет, когда пришел небольшой опыт, зарплата парня достигла в среднем 1000 рублей в месяц, но иногда она доходила и до 1500 рублей. Денег было больше, если работника отправляли в командировку. Иногда сотрудникам давали премии, собеседник вспомнил, что самую большую они получили к Новому году в 2020 году.

— Работа у нас начиналась в 7.00 и заканчивалась в 16.00. Но можно было два часа переработать, это время оплачивалось по повышенной ставке, — рассказал Матвей.

Матвей работал на высоте 50 метров — круглый год обслуживал краны, различные сооружения. Зимой можно было сидеть вверху при температуре -15°С и сваривать конструкции, летом делать то же самое, но уже под солнцем.

— Цеха на заводе тоже были, это большие серые помещения, как во времена СССР. Иногда мы просиживали там время, когда не было работы. Кстати, скажу, что начальство наше было довольно неплохим, нормально относились к работникам.

Отработав три года, Матвей уволился с завода и вместе со своей девушкой уехал в Польшу. Белорус сперва три месяца работал в строительной фирме, потом перешел на завод, который делает тенты для фур. Но условия там ему не нравились, поэтому он нашел третью работу — на заводе Brembo (итальянский производитель автомобильных тормозных систем) в Ченстохове, там он работает уже полтора года.

— Оформился я обычным рабочим, но здесь это называется «оператор машин». Делаем тормозные колодки в цеху, — рассказал о своей теперешней работе мужчина. — Полгода я работал как новичок, был оператором четвертого разряда. За час работы мне платили 23 злотых (18 рублей. — Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка РБ на 1 февраля), плюс насчитывали премии и надбавки.

Рабочий день Матвея длится восемь часов, он предполагает посменный график и иногда надо выходить в ночь. Собеседник говорит, что процесс производства колодок не сложный и не требует большой физической нагрузки, среди сотрудников есть девушки и они отлично справляются с изготовлением запчастей.

По словам Матвея, цех польского предприятия — это «новый уровень», он очень отличается от белорусского, в котором он бывал.

— Он светлый, с дорожками, все очень аккуратно. Очень следят за техникой безопасности. В Беларуси это тоже контролировали, но подход был совсем другим. Например, на Brembo измеряют температуру в помещении, помню, летом было очень жарко и из-за этого делали дополнительные перерывы. А недавно замеряли уровень шума и определили, что у одного станка надо работать меньше времени, т.к. он издает слишком громкие звуки.

За полтора года Матвей повысил свою квалификацию до первого разряда, с ним подрос и заработок, в конце прошлого года он был около 4800 злотых (3811 рублей). В этом году месячный доход превысит 5000 злотых (3969 рублей). Помимо ежемесячной оплаты труда работникам выплачивают 13-ю зарплату, дают подарки к Новому году. Например, в этом году им подарили конфеты и вино на сумму 150 злотых (119 рублей).

— Мне нравится, что здесь чем дольше работаешь — тем больше получаешь. Есть рабочие, у которых стаж более 10 лет, их заработок 12 000−15 000 злотых (9527−11 909 рублей). Но и с моим сегодняшним доходом я чувствую себя более свободным, чем в Беларуси. Например, дома на какой-нибудь электроприбор надо было копить деньги, а здесь откладывать не придется, просто иди и покупай.

«Никакой разницы кроме зарплаты»

Около 15 лет Алексей работал обойщиком мягкой мебели (этот работник обивает мягкую мебель различными материалами) на большом мебельном предприятии в Беларуси, численность работников там была почти 1000 человек. Мужчина был опытным сотрудником и руководил бригадой, не раз он получал благодарности от руководства, ему присваивали звание «Лучший по профессии» и помещали фото на доске почета.

Мужчина считает, что организация труда на их заводе была на хорошем уровне, предприятие развивалось и многое они копировали у немецких производителей. В цехах хватало инструментов, они были качественными, за техникой безопасности тщательно следил инженер, руководство уважительно и корректно относилось к сотрудникам. Конечно, не обходилось без навязываний, например, обязательным было вступление в профсоюз. Но зато за счет него можно было отправляться в поездки, были даже путешествия в Польшу. Также в столовой часть продукции покрывалась за счет профсоюза, давали подарки на Новый год и 13-ю зарплату.

Была и небольшая особенность, которая вносила коррективы в рабочий процесс. Иногда работникам сообщали, что на производство едет начальство, в этом случае все должны были бросить свою основную работу и заниматься генеральной уборкой. Чем круче был начальник, тем дольше времени уходило на наведение чистоты.

— Работать всегда было комфортно, к этому вопросов не возникало. Рабочий день у нас начинался в 7.00 и заканчивался в 15.30. У каждого свое рабочее место, в этом плане все отлично. Недовольство возникало, когда речь заходила о зарплате, — рассказал Алексей.

По словам собеседника, заработок рядовых сотрудников завода был около 500−600 долларов (1593−1911 рублей). Алексей получал около 600−700 долларов (1911−2230 рублей). При этом бригаде давали разные планы по изготовлению мебели, если их перевыполняли, то зарплата становилась больше, но не существенно.

— Абсолютно непонятно было, как они начисляли зарплату, почему мы выполняли разные планы, а наш заработок двигался незначительно. Однако моей семье денег хватало (тем более супруга тоже хорошо зарабатывала), не скажу, что мы в чем-то остро нуждались. Но мне хотелось большего. Подумал, что надо что-то менять. Как раз заканчивался мой контракт, продлевать его я не стал. Забирая трудовую, услышал, что я всегда могу вернуться обратно на завод.

Алексей уехал в Польшу. Он разместил резюме в интернете и на него откликнулись несколько компаний, в результате он стал работать по своей специальности на фирме, расположенной в городке недалеко от Вроцлава.

— Здесь обойщика называют тапицер. В остальном почти никакой разницы кроме зарплаты — она гораздо выше, чем в Беларуси.

Собеседник отметил, что сейчас его заработок тоже зависит от сделки, только не бригадной, а личной. Ему нравится, что в подсчетах все прозрачно. Однако он отметил нюанс — многие фирмы официально оплачивают сотрудникам только часть заработка, остальное дают в конверте.

— Но мне повезло, потому что моя фирма проводит всю зарплату официально. Это важно, если придется обратиться в банк за ипотекой на жилье.

Сейчас Алексей зарабатывает больше 1500 евро (5173 рублей), а максимум, которого он достигал — 2300 евро (7932 рублей). Его жена тоже нашла работу. Совместного дохода семье хватает на аренду жилья и основные потребности, также есть возможность путешествовать и откладывать деньги про запас.