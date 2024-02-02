«Не представляю, на чем еще можно сэкономить» 2 2.02.2024, 15:57

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Две истории белорусов о том, на что хватает детского пособия.

В Беларуси в феврале повысили пособия по уходу за ребенком до трех лет. По данным на осень прошлого года, оно составляло примерно треть от средней зарплаты.

Журналисты zerkalo.io узнали у двух родителей, на что идут такие выплаты и хватает ли их, чтобы обеспечить ребенка самым необходимым.

Все имена собеседников изменены.

«Не представляю, на чем именно можно было бы сэкономить»

Мария — мама младенца, которому меньше пяти месяцев. Ребенок не на грудном вскармливании, и, по ее словам, семья перепробовала «кучу смесей». Но самые доступные по цене от белорусского «Беллакта», которые стоят примерно по 10 рублей за пачку, малышу не подошли. От чуть более дорогого российского «Нестожена» у ребенка пошла сыпь. В итоге Мария выбрала «более качественную и дорогую» смесь NAN, упаковка которой весом 400 грамм стоит около 30 рублей.

— Итого на питание уходит около 220 рублей в месяц. Но ведь ребенок растет и с каждым месяцем ест все больше, — указывает Мария.

Еще примерно по 160 рублей в месяц она тратит на подгузники. Но удалось сэкономить на одежде — немало вещей ей отдали подруги, у которых дети уже подросли.

— Раз в месяц покупаю пару бодиков, слипиков, чтобы у ребенка было что-то не б/у. Это около 50 рублей в месяц. Еще обязательно меняю пустышку на новую (около 30 рублей), покупаю новую бутылочку (50 рублей). Средства для купания и детское мыло — это еще 20 рублей, — перечисляет молодая мама свои ежемесячные траты.

По словам Марии, детское пособие полностью уходит на нужды ребенка. Плюс периодически есть необходимость в дополнительных тратах, которые связаны со здоровьем ребенка. Например, в аптеке можно оставить и 50 рублей на лекарства, если ребенок заболел.

— Средства, которые выписывают «по бесплатному рецепту», не всегда действенные и хорошие. Чаще всего самое дешевое средство — белорусского производства, и педиатры прямо говорят, что лучше купить импортное. Можно, наверное, жить скромнее и экономнее. Но я не представляю, на чем именно можно было бы сэкономить в данный момент. Думаю, что очень тяжело, если мать — одиночка и нет помощи со стороны (родители, алименты). На сумму пособия прожить без другого источника дохода невозможно, — рассуждает Мария.

«Решили, что первый год все «детские» и еще чуть-чуть будем вкидывать в кредит»

У Андрея двое детей до трех лет. Он говорит, что детских «более чем» хватает. Основные расходы на семью и детей шли с его зарплаты, а пособие старались откладывать. Экономить помогает то, что некоторую детскую одежду им отдавали родственники, что-то родители покупали в секонд-хенде. Часть вещей от ребенка, который чуть старше, перешли по наследству младшему. Среди них — коляска и другие предметы, на которые иначе пришлось бы серьезно потратиться.

— Подгузники брали недорогие, но качественные, дешевле именитых брендов. Так что в основном «детские» либо откладывались, либо, когда было нужно, шли на обслуживание авто или на нужды жены, — уточняет Андрей. — Примерно 75% [пособия] могли отложить, 25% тратили. Но каждый месяц по-разному.

В прошлом году семья решила купить квартиру в кредит. К тому моменту у них накопилось около 20% от стоимости жилья.

— Решили, что первый год все «детские» и еще чуть-чуть будем вкидывать в кредит. Это более 1500 рублей в месяц в начале. Тогда спустя год ежемесячный платеж будет меньше. Пока что все идет по плану, — рассказывает молодой отец и уточняет: — Живем не на широкую ногу, стараемся экономить, у жены это очень хорошо получается.