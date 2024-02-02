Дрон-камикадзе попал оккупанту в «интересное место» 6 2.02.2024, 15:58

4,536

Видео сняли вблизи Авдеевки.

Вблизи Авдеевки оператор дрона-камикадзе 110-й бригады ликвидировал оккупанта, попав ему в зад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно два оккупанта, идущие по дороге один за другим. На следующих кадрах заметны полет дрона и взрыв после.

Досталось оккупанту, который шел сзади. Дрон попал ему ниже спины. Другой россиянин явно собирался предоставить помощь раненому.

Однако его усилия были, очевидно, бесполезны.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео