Дрон-камикадзе попал оккупанту в «интересное место»6
- 2.02.2024, 15:58
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Видео сняли вблизи Авдеевки.
Вблизи Авдеевки оператор дрона-камикадзе 110-й бригады ликвидировал оккупанта, попав ему в зад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно два оккупанта, идущие по дороге один за другим. На следующих кадрах заметны полет дрона и взрыв после.
Досталось оккупанту, который шел сзади. Дрон попал ему ниже спины. Другой россиянин явно собирался предоставить помощь раненому.
Однако его усилия были, очевидно, бесполезны.