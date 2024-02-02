В Польше за шпионаж на военную разведку РФ осудили белоруса 2.02.2024, 16:03

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Вместе с ним судили россиянина.

Суд в Белостоке приговорил к четырем годам тюрьмы белоруса и россиянина, которых обвиняли в шпионаже в пользу российской военной разведки (ГРУ), сообщает PolskieRadio.

Суд засчитал обоим время содержания под стражей, а также обязал их оплатить судебные издержки по делу.

Издание добавляет, что весь процесс, который в первой инстанции длился более года, проходил открыто. Приговор не является окончательным.