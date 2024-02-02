Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым 2 2.02.2024, 16:08

3,764

Президент Украины рассказал, о чем они говорили.

В пятницу, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, он поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь, предоставленную нашей Украине от Казахстана, а также рассказал ему о результатах работы советников по безопасности по реализации Украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира.

Кроме того, Зеленский сообщил президенту Казахстана о заседании Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей, которое проходит в Киеве.

Также лидеры двух стран обсудили активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога.