Диплом или сапоги? 1 2.02.2024, 16:17

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Белорусских студентов поставили перед выбором.

В редакцию сайта Charter97.org написал студент пятого курса одного из вузов Минска:

- Прочитал новость, что перед получением диплома студентам выписывают повестки в военкомат. На нашем факультете повестки пока не раздавали, но студентов это очень встревожило. Вот я на распутье: диплом и повестка или жизнь и свобода.

Без диплома я, конечно, найду работу и как-нибудь проживу, но жаль времени, проведенного в вузе. Ведь без диплома я не смогу устроиться по специальности, но если я поспешу, у меня будет время поехать за границу.

После получения повестки я не смогу работать, потому что на меня наденут сапоги и заберут в армию. В сегодняшней ситуации настолько страшно, что они не только не дадут работать, но и жить не дадут. Ведь мы каждый день находимся в стрессе. Атмосфера войны витает в воздухе.

В школах, колледжах и университетах повсеместно проводятся военные учения, пулеметные стрельба, так называемое военно-патриотическое воспитание. Поэтому для меня повестка — это как билет на фронт, на чужую кровавую войну. Против людей, которых я уважаю, против страны, в которой часто отдыхал, против своей совести и чести.

Поэтому, когда в наш университет придут повестки, я выберу – свободу и жизнь. Диплом же еще успею получить. И, я думаю, в такой ситуации он будет европейский.