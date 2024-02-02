В Сенате США предложили ввести санкции против Венгрии 5 2.02.2024, 16:25

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Орбан рискует необратимо испортить отношения с США.

Политика властей Венгрии делает ее самым ненадежным членом НАТО, поэтому против нее следует ввести санкции. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин, слова которого приводит Bloomberg.

Кардин осудил попытки премьера Венгрии Виктора Орбана затянуть обсуждение финансовой помощи ЕС для Украины на 50 млрд евро и протесты против вступления Швеции в Североатлантический альянс. Он заявил, что Белый дом должен распространить на Орбана действие закона Магнитского и рассмотреть исключение Венгрии из программы безвизового режима США.

Еще два сенатора — демократ Джин Шахин и республиканец Том Тиллис — заявили, что Орбан рискует «необратимо испортить» отношения Венгрии с США и НАТО, если не примет решение о вступлении Швеции в военный альянс.

Венгерский премьер регулярно критикует политику США по отношению к ЕС, говоря о чрезмерном влиянии Вашингтона на блок. «У меня часто возникает ощущение, что они следуют американским, а не европейским интересам с некоторыми решениями», — добавил он, говоря о партнерах Венгрии по ЕС.

Орбан подтвердил, что венгерский парламент приступит к ратификации решения о вступлении Швеции в НАТО, но он хотел бы сначала принять в Будапеште премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Оба лидера встретились на полях саммита ЕС в Брюсселе, где скандинавский премьер отклонил приглашение, сказав, что совершит поездку после ратификации.